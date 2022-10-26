«Реал» хочет продать Азара, но пока в его трансфере никто не заинтересован

«Реал» намерен избавиться от полузащитника Эдена Азара, сообщает журналист Марио Картахена.

«Королевский клуб» принял решение расстаться с бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не обозначила свой интерес к футболисту.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «сливочных».

Контракт 31-летнего хавбека истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.