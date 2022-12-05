«Реал» готов предложить 10 миллионов евро за Аспиликуэту

«Реала» проявляет интерес к защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте, сообщает Fichajes.

Мадридский клуб собирается предложить лондонцам 10 миллионов евро за 33-летнего футболиста.

Минувшим летом у защитника была предварительная договоренность с «Барселоной», но он решил все же продлить контракт с «Челси».

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провел в общей сложности 20 матчей за «синих». На его счету 1 голевая передача.