«Реал» готов отпустить Иско бесплатно
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает ABC.es.
По данным источника, главный тренер Карло Анчелотти не рассчитывает на 29-летнего футболиста. Но «Реалу» пока не поступало предложений по хавбеку, так как никто из клубов не готовы платить Анчелотти 6,5 миллионов евро в год.
Летом 2022 года контракт Иско с «Реалом» заканчивается, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю