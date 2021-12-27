«Интер Майами» предлагает Суаресу контракт на два года
Форвард «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в США. Клуб МЛС «Интер Майами» предложил 34-летнему уругвайцу контракт на два года, сообщает журналист Экрем Конур.
Американский клуб надеется подписать игрока, так как его контракт с «Атлетико» заканчивается в июне 2022 года.
В текущем сезоне Суарес провел 24 матча за «матрасников», в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
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