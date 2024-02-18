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Сегодня, 14:00

«Райо Вальекано» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура ла лиги в воскресенье, 18 февраля. Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, Испания. Начало — в 16:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Райо Вальекано» — «Реал» следите в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры чемпионата Испании в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okkо Спорт по платной подписке.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб набрал 61 очко в 24 турах. В активе "Райо Вальекано" 24 балла, команда занимает 15-е место ла лиги.

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Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 5 : 0
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
18.02 23:00
Бетис – Алавес
 - : -
19.02 23:00
Атлетик – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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