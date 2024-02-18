«Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании 18 февраля

«Реал» на выезде встретится с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура ла лиги в воскресенье, 18 февраля. Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде, Испания. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб набрал 61 очко в 24 турах. В активе "Райо Вальекано" 24 балла, команда занимает 15-е место ла лиги.

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