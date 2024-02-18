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Елагин: «Захарян уже в 20 лет провел 16 игр в чемпионате Испании. Разве мало?»

Елагин объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу.

— Сколько времени Захаряну дадут на адаптацию в Испании?

— Понятно, что сейчас все происходит в ускоренном режиме. Такое время. Но вы почитайте биографию и воспоминания величайшего футболиста Мишеля Платини. Когда он перешел из «Сент-Этьена» в «Ювентус», у него в Италии почти ничего не получалось. Первый сезон вышел провальным. Но потом-то стал звездой. Так что все зависит от самого Захаряна. Он получил сумасшедший шанс. Если будет плевать в потолок, то пусть возвращается и сидит здесь. Какие проблемы? Но если хочет быть как Головин, надо пахать, пахать и еще раз пахать. Тренер себе не враг, будет выпускать того игрока, который великолепно подготовлен. А Захарян уже сделал большое дело. Он уже играет! 16 матчей в чемпионате Испании в 20 лет. Разве мало? В баскском клубе играть непросто. Так что он уже это может занести себе в актив. А вы хотели, чтобы он сразу засверкал, как Месси?!

— Сейчас в РПЛ есть игроки, на которых вы смотрите и понимаете: пора уезжать в Европу?

— Да хватает таких. Вы же упомянули Тюкавина. Есть ребята в ЦСКА, «Спартаке». Но проблема-то в другом.

Арсен Захарян. «Называли его звездочкой, продавали в «Челси», а теперь говорят, что он в дерьме...» Елагин о Захаряне в Испании

— Зона комфорта?

— Футболисты получают колоссальные бабки, у них сумасшедшие контракты. А там они сразу попадут в мясорубку. Как я уже сказал, на днях выйдет интервью со Смертным. Очень интересный человек. Алексей подчеркнул: в Европе тебя никто как иностранца не облизывает! Ты сразу же попадаешь в кипящий котел. И Захарян оказался в таком положении. Не слушайте сплетников, которые предрекают Арсену провал! Тот же Смертин признает: «Я не был таким талантом, как Аршавин. Но я пахал!» И карьера у Алексея просто феноменальная. Такая же, как у Аршавина. Может быть, даже и поудачнее.

— Не считаете, что у Аршавина более яркая карьера?

— Ну, дорогой мой, это смотря как оценивать. Смертина в 1999 году признали лучшим игроком России. Только вдумайтесь в это! Арашвин — великолепный футболист, я не спорю. Но сейчас говорю даже о другом. Чтобы заиграть в Европе, нужен характер. У Аршавина, Смертина, Карпина такой характер был. У нас талантов много. Но одного таланта мало. Я говорю банальные вещи. Либо ты пашешь, либо сидишь дома. Пеп Гвардиола почерпнул китайскую мудрость.

— Какую?

— 10 тысяч повторений обязательно дают эффект. Главный философский закон. Количество переходит в качество. Вот и все. Так что я бы сейчас категорически не стал спекулировать на имени Захаряна. Оставьте его в покое!

А у нас после одного мачта сразу столько критики. Растворился. Пропал на поле... Послушайте, если собрать 9 беременных женщин, через месяц ребенок не родится.

Кстати говоря, пресса влияет на умы молодых ребят. Журналисты публикуют критические статьи и влияют на неокрепшие умы. На пацанов, которые сидят на заднице в социальных сетях, вместо того чтобы во дворе в футбол гонять... Они все это читают и сразу вешают ярлык на Захаряна. А Арсен вообще-то сделал большое дело. Он пока молодец.

Арсен Захарян
Александр Елагин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
15
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
16
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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38 тур
16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 5 : 0
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 2 : 0
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 1 : 2
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 0 : 0
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Бетис – Алавес
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Борха Майораль

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П
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Вильярреал

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Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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