Елагин: «Захарян уже в 20 лет провел 16 игр в чемпионате Испании. Разве мало?»
Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу.
— Сколько времени Захаряну дадут на адаптацию в Испании?
— Понятно, что сейчас все происходит в ускоренном режиме. Такое время. Но вы почитайте биографию и воспоминания величайшего футболиста Мишеля Платини. Когда он перешел из «Сент-Этьена» в «Ювентус», у него в Италии почти ничего не получалось. Первый сезон вышел провальным. Но потом-то стал звездой. Так что все зависит от самого Захаряна. Он получил сумасшедший шанс. Если будет плевать в потолок, то пусть возвращается и сидит здесь. Какие проблемы? Но если хочет быть как Головин, надо пахать, пахать и еще раз пахать. Тренер себе не враг, будет выпускать того игрока, который великолепно подготовлен. А Захарян уже сделал большое дело. Он уже играет! 16 матчей в чемпионате Испании в 20 лет. Разве мало? В баскском клубе играть непросто. Так что он уже это может занести себе в актив. А вы хотели, чтобы он сразу засверкал, как Месси?!
— Сейчас в РПЛ есть игроки, на которых вы смотрите и понимаете: пора уезжать в Европу?
— Да хватает таких. Вы же упомянули Тюкавина. Есть ребята в ЦСКА, «Спартаке». Но проблема-то в другом.
— Зона комфорта?
— Футболисты получают колоссальные бабки, у них сумасшедшие контракты. А там они сразу попадут в мясорубку. Как я уже сказал, на днях выйдет интервью со Смертным. Очень интересный человек. Алексей подчеркнул: в Европе тебя никто как иностранца не облизывает! Ты сразу же попадаешь в кипящий котел. И Захарян оказался в таком положении. Не слушайте сплетников, которые предрекают Арсену провал! Тот же Смертин признает: «Я не был таким талантом, как Аршавин. Но я пахал!» И карьера у Алексея просто феноменальная. Такая же, как у Аршавина. Может быть, даже и поудачнее.
— Не считаете, что у Аршавина более яркая карьера?
— Ну, дорогой мой, это смотря как оценивать. Смертина в 1999 году признали лучшим игроком России. Только вдумайтесь в это! Арашвин — великолепный футболист, я не спорю. Но сейчас говорю даже о другом. Чтобы заиграть в Европе, нужен характер. У Аршавина, Смертина, Карпина такой характер был. У нас талантов много. Но одного таланта мало. Я говорю банальные вещи. Либо ты пашешь, либо сидишь дома. Пеп Гвардиола почерпнул китайскую мудрость.
— Какую?
— 10 тысяч повторений обязательно дают эффект. Главный философский закон. Количество переходит в качество. Вот и все. Так что я бы сейчас категорически не стал спекулировать на имени Захаряна. Оставьте его в покое!
А у нас после одного мачта сразу столько критики. Растворился. Пропал на поле... Послушайте, если собрать 9 беременных женщин, через месяц ребенок не родится.
Кстати говоря, пресса влияет на умы молодых ребят. Журналисты публикуют критические статьи и влияют на неокрепшие умы. На пацанов, которые сидят на заднице в социальных сетях, вместо того чтобы во дворе в футбол гонять... Они все это читают и сразу вешают ярлык на Захаряна. А Арсен вообще-то сделал большое дело. Он пока молодец.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
15
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
16
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3