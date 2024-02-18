Елагин: «Захарян уже в 20 лет провел 16 игр в чемпионате Испании. Разве мало?»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, почему российские игроки не уезжают в Европу.

— Сколько времени Захаряну дадут на адаптацию в Испании?

— Понятно, что сейчас все происходит в ускоренном режиме. Такое время. Но вы почитайте биографию и воспоминания величайшего футболиста Мишеля Платини. Когда он перешел из «Сент-Этьена» в «Ювентус», у него в Италии почти ничего не получалось. Первый сезон вышел провальным. Но потом-то стал звездой. Так что все зависит от самого Захаряна. Он получил сумасшедший шанс. Если будет плевать в потолок, то пусть возвращается и сидит здесь. Какие проблемы? Но если хочет быть как Головин, надо пахать, пахать и еще раз пахать. Тренер себе не враг, будет выпускать того игрока, который великолепно подготовлен. А Захарян уже сделал большое дело. Он уже играет! 16 матчей в чемпионате Испании в 20 лет. Разве мало? В баскском клубе играть непросто. Так что он уже это может занести себе в актив. А вы хотели, чтобы он сразу засверкал, как Месси?!

— Сейчас в РПЛ есть игроки, на которых вы смотрите и понимаете: пора уезжать в Европу?

— Да хватает таких. Вы же упомянули Тюкавина. Есть ребята в ЦСКА, «Спартаке». Но проблема-то в другом.

— Зона комфорта?

— Футболисты получают колоссальные бабки, у них сумасшедшие контракты. А там они сразу попадут в мясорубку. Как я уже сказал, на днях выйдет интервью со Смертным. Очень интересный человек. Алексей подчеркнул: в Европе тебя никто как иностранца не облизывает! Ты сразу же попадаешь в кипящий котел. И Захарян оказался в таком положении. Не слушайте сплетников, которые предрекают Арсену провал! Тот же Смертин признает: «Я не был таким талантом, как Аршавин. Но я пахал!» И карьера у Алексея просто феноменальная. Такая же, как у Аршавина. Может быть, даже и поудачнее.

— Не считаете, что у Аршавина более яркая карьера?

— Ну, дорогой мой, это смотря как оценивать. Смертина в 1999 году признали лучшим игроком России. Только вдумайтесь в это! Арашвин — великолепный футболист, я не спорю. Но сейчас говорю даже о другом. Чтобы заиграть в Европе, нужен характер. У Аршавина, Смертина, Карпина такой характер был. У нас талантов много. Но одного таланта мало. Я говорю банальные вещи. Либо ты пашешь, либо сидишь дома. Пеп Гвардиола почерпнул китайскую мудрость.

— Какую?

— 10 тысяч повторений обязательно дают эффект. Главный философский закон. Количество переходит в качество. Вот и все. Так что я бы сейчас категорически не стал спекулировать на имени Захаряна. Оставьте его в покое!

А у нас после одного мачта сразу столько критики. Растворился. Пропал на поле... Послушайте, если собрать 9 беременных женщин, через месяц ребенок не родится.

Кстати говоря, пресса влияет на умы молодых ребят. Журналисты публикуют критические статьи и влияют на неокрепшие умы. На пацанов, которые сидят на заднице в социальных сетях, вместо того чтобы во дворе в футбол гонять... Они все это читают и сразу вешают ярлык на Захаряна. А Арсен вообще-то сделал большое дело. Он пока молодец.