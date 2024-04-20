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Сегодня, 18:00

«Реал» Мадрид — «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию игры эль класико 2024

«Реал» сыграет с «Барселоной» в эль класико 21 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дани Карвахаль (ФК «Реал»).
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» в первом эль класико 2024 года в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.

В чемпионате Испании команда из Мадрида набрала 78 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Каталонский клуб с 70 баллами занимает вторую строчку примеры.

В истории личных встреч соперники сыграли друг с другом 256 раз в официальных матчах. «Барса» побеждала 100 раз, мадридцы были сильнее 105 раз, еще 51 игры завершилась вничью. Разность мячей составляет 433-417 в пользу королевского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Сельта — Лас-Пальмас: результат матча 32 тура ла лиги 20 апреля 2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
17
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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