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Рауль продолжит тренировать «Кастилью»

09:06
Рауль. Фото Reuters
Рауль. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Реала» Рауль продолжит работать во главе «Кастильи» в следующем сезоне, сообщает Marca.

Руководство мадридского клуба довольно работой 42-летнего специалист и продолжат с ним сотрудничество. Боссы «сливочных» провели видео-встречу с тренером и обсудили с ним будущее второй команды.

Успехами Рауля доволен президент клуба Флорентино Перес, который рассчитывает, что однажды он может возглавить первую команду.

На данный момент «Кастилья» занимает 7-ю строчку в сегунде Б, набрав 40 очков после 28 туров.

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