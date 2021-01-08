Рауль может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль станет следующим главным тренером команды в случае ухода Зинедина Зидана, информирует AS.

Как отмечается, на должность также претендовал Маурисио Покеттино, но он подписал контракт с «ПСЖ».

Сейчас 43-летний Рауль тренирует вторую команду «Реала». В прошлом году он победил в Юношеской лиге УЕФА.

В составе «Реала» Рауль шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал суперкубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, два раза выигрывал Межконтинентальный кубок и один раз — Суперкубка УЕФА.

Испанец занимает второе место в списке бомбардиров клуба, имея 324 гола. Первым идет Криштиану Роналду, у которого 450 голов.