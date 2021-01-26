Рауль Гарсия стал первым полузащитником, который забил 100 голов в ла лиге в 21-м веке

Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (5:1).

34-летний испанец стал первым хавбеком, который забил 100 голов в ла лиге в 21-м веке. На счету Гарсии 54 мяча за «Атлетик», 26 — за «Атлетико» и 20 — за «Осасуну».

В текущем сезоне Гарсия провел 21 матч, в которых забил шесть голов и сделал результативную передачу.