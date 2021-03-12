Рамос высказался о ситуации с продлением контракта с «Реалом»
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о ситуации с контрактом с мадридским клубом.
«Я бы хотел сообщить что-то новое, но сейчас новостей нет. Я думаю только о том, как восстановиться от травмы и удачно завершить сезон, побороться за трофеи. Ничего не могу сказать о продлении контракта. Гарантирую: как только что-то произойдет, я буду первым, кто об этом сообщит», — цитирует Goal Рамоса.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 34-летний испанец восстанавливается от травмы колена. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/8lq3ynr4qmmc12qdigkuc6bng
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю