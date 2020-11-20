Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос показал, как он тренируется

22:41
Серхио Рамос. Фото Twitter
Серхио Рамос. Фото Twitter
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как футболист тренируется.

Испанец сейчас восстанавливается после травмы. Ранее стало известно, что из-за повреждения мышцы бедра он пропустит матч с «Интером» в Лиге чемпионов.

34-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Реал» и забил три мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир