Ракитич заменил Бускетса в стартовом составе «Барселоны»

«Барселона» внесла изменение в стартовый состав на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». Иван Ракитич заменил Серхио Бускетса. Причина решения не уточняется.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.

Матч «Барселона» — «Реал» начнется в 22.00 по московскому времени.

Барселона — Реал

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