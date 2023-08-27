Матч чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» — «Барселона» начнется в 18.30 мск

В воскресенье, 27 августа, «Вильярреал» дома примет «Барселону» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Вильярреал» — «Барселона». Смотреть видеотрансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Окко Спорт в прямом эфире.

«Вильярреал» с тремя очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» занимает пятое место с 4 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 12 февраля 2023 года. Тогда каталонцы победили соперника с минимальным счетом (1:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

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