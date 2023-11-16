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Сегодня, 15:16

Силкин высказался об играх Захаряна в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в последних матчах.

«Надо ли было уезжать Захаряну, покажет время. Только от Арсена зависит его успех в Испании. В его команде много неплохих футболистов. Свою состоятельность надо доказывать хорошей игрой. В последнем матче Лиги чемпионов Захарян вышел очень хорошо, не ошибался в передачах, но не все футболисты могут успешно выходить со скамейки», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-v-lige-chempionov-zaharyan-vy-shel-ochen-horosho-ne-skazal-by-chto-u-nego-vse-ploho/
Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
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 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
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