Силкин высказался об играх Захаряна в Испании

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в последних матчах.

«Надо ли было уезжать Захаряну, покажет время. Только от Арсена зависит его успех в Испании. В его команде много неплохих футболистов. Свою состоятельность надо доказывать хорошей игрой. В последнем матче Лиги чемпионов Захарян вышел очень хорошо, не ошибался в передачах, но не все футболисты могут успешно выходить со скамейки», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.