Рафинья сможет сыграть против «Реала»

По информации газеты Marca, вингер «Барселоны» Рафинья сможет выйти на поле в матче 11-го тура ла лиги с «Реалом».

Несмотря на прогнозы врачей, 26-летний бразилец успел восстановиться к класико после травмы подколенного сухожилия, полученной в сентябре.

В сезоне-2023/24 Рафинья провел 6 игр в ла лиге, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября на стадионе «Камп Ноу», начало — в 17.15 (мск).