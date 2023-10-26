Рафинья сможет сыграть против «Реала»
По информации газеты Marca, вингер «Барселоны» Рафинья сможет выйти на поле в матче 11-го тура ла лиги с «Реалом».
Несмотря на прогнозы врачей, 26-летний бразилец успел восстановиться к класико после травмы подколенного сухожилия, полученной в сентябре.
В сезоне-2023/24 Рафинья провел 6 игр в ла лиге, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября на стадионе «Камп Ноу», начало — в 17.15 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
2
|Реал
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|
3
|Барселона
|10
|7
|3
|0
|22-10
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|
10
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
11
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
12
|Лас-Пальмас
|10
|3
|2
|5
|6-9
|11
|
13
|Кадис
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
14
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|10
|0
|3
|7
|13-29
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|- : -
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|- : -
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|- : -
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
Новости