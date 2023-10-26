В «Барселоне» извинились за слова члена совета директоров клуба, который назвал Винисиуса клоуном
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал пост члена совета директоров клуба Микеля Кампса про форварда «Реала» Винисиуса.
«Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», — приводит слова Юсте Marca.
Ранее Кампс в соцсетях написал, что Винисиус заслуживает подзатыльника за то, что он клоун. Позже он удалил публикацию.
«Барселона» сыграет с «Реалом» 28 октября в 11-м туре чемпионата Испании. Начало матча — в 17.15 (мск).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
2
|Реал
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|
3
|Барселона
|10
|7
|3
|0
|22-10
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|
10
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
11
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
12
|Лас-Пальмас
|10
|3
|2
|5
|6-9
|11
|
13
|Кадис
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
14
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|10
|0
|3
|7
|13-29
|3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|- : -
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|- : -
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|- : -
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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