Рафинья присоединится к «Барселоне» во время предсезонного тура в США
Нападающий «Лидса» Рафинья присоединится «Барселоне» 13 июля, сообщает RAC1.
По информации источника, бразильский форвард подготовил все необходимые документы для поездки с каталонским клубом в предсезонный тур в США.
Ранее сообщалось, что «Лидс» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Рафиньи. Форвард согласовал условия личного контракт с каталонским клубом до 2027 года. Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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|Эльче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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