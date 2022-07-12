Рафинья присоединится к «Барселоне» во время предсезонного тура в США

Нападающий «Лидса» Рафинья присоединится «Барселоне» 13 июля, сообщает RAC1.

По информации источника, бразильский форвард подготовил все необходимые документы для поездки с каталонским клубом в предсезонный тур в США.

Ранее сообщалось, что «Лидс» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Рафиньи. Форвард согласовал условия личного контракт с каталонским клубом до 2027 года. Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.