«ПСЖ» может предложить 200 миллионов евро за 16-летнего Ямаля

«ПСЖ» хочет подписать вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, сообщает Marca.

По данным источника, парижане готовы предложить 200 миллионов евро за 16-летнего игрока. В клубе считают, что Ямаль может стать хорошей заменой форварда Килиану Мбаппе, который летом покинет «ПСЖ».

Отмечается, что «Барселона» не планирует расставаться с игроком.

В текущем сезоне ла лиги Ямаль провел 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.