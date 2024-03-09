«Валенсия» дома победила «Хетафе» в ла лиге

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«Валенсия» на своем поле обыграла «Хетафе» в матче 28-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил форвард хозяев Уго Дуро.

«Валенсия» (40 очков) поднялась на восьмое место в ла лиге. «Хетафе» (35) идет 11-м в турнирной таблице.