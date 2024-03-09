Хави могут уволить в случае поражения от «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави будет уволен, если команда проиграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает Carrusel Deportivo. Вместо него будет назначен мексиканец Рафаэль Маркес, работающий с дублем каталонского клуба.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится во вторник, 12 марта, в Барселоне. Первый матч завершился ничьей — 1:1.

В конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона. Сине-гранатовые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко.