Президент Португалии не исключил, что Роналду может лишиться престижной награды

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза отметил, что Криштиану Роналду действительно может лииться ордена Инфанта дона Энрики из-за решения испанского суда. Одну из самых престижных португальских наград бывший форвард "Реала" получил в январе 2014 года.

Ранее суд Мадрида приговорил Роналду к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере 18,8 миллиона долларов за налоговые махинации. Португальца признали виновным по четырем эпизодам с ущербом Испании в размере 14,7 миллиона евро.

- Закон прост: министрам решать, может ли это привести к потере награды, - приводит AFP слова ди Созы. - Соответствующее решение примут те, кто обладает законными полномочиями.