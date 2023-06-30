Новым капитаном «Реала» после ухода Бензема будет Начо

«Реал» официально объявил четырех капитанов на сезон-2023/24. После ухода нападающего Карима Бензема новым капитаном команды стал защитник Начо.

Также роль капитана в новом сезоне на себя возьмут Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.

Это третий сезон подряд, когда «Реал» начинает сезон со смены капитана. В 2021 году Серхио Рамос отправился в «ПСЖ», прошлым летом Марселу присоединился к «Олимпиакосу», а Бензема перешел в «Аль-Иттихад».