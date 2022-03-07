Президент «Барселоны» ушел от ответа на вопрос про Холанна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос об интересе к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.

«Я не могу говорить об игроках. Иначе цена сразу взлетит вверх. Руководство клуба знает, кого главный тренер хочет видеть в команде», — приводит слова Лапорты Marca.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.