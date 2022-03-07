Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

7 марта, 23:42

Президент «Барселоны» ушел от ответа на вопрос про Холанна

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос об интересе к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.

«Я не могу говорить об игроках. Иначе цена сразу взлетит вверх. Руководство клуба знает, кого главный тренер хочет видеть в команде», — приводит слова Лапорты Marca.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Жоан Лапорта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Вильярреала» Морено получил серьезную травму колена
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 1 : 3
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости