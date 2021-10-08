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Президент «Барселоны»: «Мы могли вернуть Неймара прошлым летом, но это все равно не помогло бы»

Президент «Барселоны» рассказал о несостоявшемся возвращении Неймара в клуб прошлым летом
15:27
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб мог подписать нападающего «ПСЖ» Неймара прошлым летом.

«Как нам объясняли, у нас были финансовые возможности для того, чтобы вернуть Неймара, но мы не приложили достаточно усилий для этого. Нам сказали, что Неймар хотел вернуться, что он больше не хотел выступать за «ПСЖ» и убедил клуб отпустить его. Тем не менее, это футбол, побеждает тот, кто делает лучшее предложение. Хорошо, что мы не подписали Неймара, это все равно не помогло бы. Он мог бы внести серьезный вклад в игру команды, но мы правильно сделали, что не подписали его», — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.

Ранее Лапорта рассказал, что надеялся на то, что форвард Лионель Месси не уйдет из клуба на правах свободного агента и согласится выступать за «сине-гранатовых» бесплатно.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ».

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Иван Торопцев все материалы автора

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