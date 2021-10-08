Президент «Барселоны»: «Куман продолжает работать в клубе, и мы гордимся этим»
13:24
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе главного тренера Роналда Кумана.
«Куман продолжает, и мы гордимся этим. Он наш тренер. Теперь необходимо дать ему долю уверенности. Хави? Мы часто разговариваем, потому что мы друзья, точно так же, как я то и дело разговариваю с Гвардиолой», — приводит слова Лапорты Rac1.
«Барселона» после 7 матчей в ла лиге занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
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