Президент «Барселоны»: «Куман продолжает работать в клубе, и мы гордимся этим»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе главного тренера Роналда Кумана.

«Куман продолжает, и мы гордимся этим. Он наш тренер. Теперь необходимо дать ему долю уверенности. Хави? Мы часто разговариваем, потому что мы друзья, точно так же, как я то и дело разговариваю с Гвардиолой», — приводит слова Лапорты Rac1.

«Барселона» после 7 матчей в ла лиге занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.