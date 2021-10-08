Педри стал самым юным из 30 претендентов на Золотой мяч-2021
Сегодня, 8 октября, издание France Football опубликовало список из 30 претендентов на Золотой мяч-2021.
В числе номинантов оказался полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри. На данный момент ему 18 лет 10 месяцев и 13 дней.
Также в списке присутствуют пять игроков, не достигших 23 лет: Джанлуиджи Доннарумма (22 года), Фил Фоден (21 год), Эрлинг Холанд (21 год), Килиан Мбаппе (22 года) и Мейсон Маунт (22 года).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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