Президент «Барселоны»: «Переговоры с Гави и Араухо идут хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о продлении контрактов с Гави и Рональдом Араухо.

«Есть рамки, в которых мы должны оставаться, чтобы вести переговоры о зарплатах. Переговоры идут хорошо. Мы хотим, чтобы они остались, и они этого хотят», — приводит слова Лапорты El Periodico.

Ранее сообщалось, что 17-летний испанец и 23-летний уругваец отклонили предложения каталонского клуба по новым соглашениям. В общей сложности это было третье предложение клуба для обоих игроков. Но их пока не устраивают предлагаемые условия.