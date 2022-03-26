Лапорта: «Мы видим лучшую версию Дембеле в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о будущем форварда Усмана Дембеле.

«Сейчас Хави рассчитывает на него, потому что он важен для команды. Мы видим его лучшую версию в «Барселоне». Мы сделали ему предложение, которое не действует с 20 декабря прошлого года. Он не стал его принимать, это было его решение. Мы уже установили тот уровень зарплат, на который наши футболисты должны согласиться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Дембеле провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.