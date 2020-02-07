Президент «Барселоны»: «Отношение игроков, которое я видел в матче с «Атлетиком», вдохновляет меня перед ЛЧ»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу после поражения от «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) отметил, что ему понравились амбиции и отношение игроков своей команды.

— В первую очередь нужно поздравить «Атлетик», который будет играть в полуфинале, но я также благодарен фанатам «Барсы», которые приехали на эту игру, — цитирует Mundo Deportivo Бартомеу. — Также поздравляю игроков, потому что они сражались, доминировали и играли хорошо. У нас были шансы забить. Амбиции и отношение, которые я видел на поле, вдохновляют меня перед чемпионатом и Лигой чемпионов, поэтому успехи придут. Мы заслужили выход в полуфинал.