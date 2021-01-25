Президент «Атлетико» считает Суареса лучшим центрфорвардом в Европе

Президент «Атлетико» Энрике Сересо после матча 19-го тура ла лиги с «Валенсией» (3:1) отметил игру нападающего Луиса Суареса.

В этой встрече 34-летний футболист отметился голом.

«Сейчас середина сезона, предстоит еще долгий путь. Мы лидируем, но впереди еще много матчей. Когда до конца сезона останется три игры, можно будет говорить, что мы чемпионы. У нас сильная команды. Все хорошо складывается, когда игроки понимают, что от них требуется.



Что касается Суареса, мы всегда знали, что он лучший центрфорвард в Европе. Нам повезло, что он теперь с нами, все мы счастливы», — цитирует Сересо Mundo Deportivo.

После 19 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков. В 15 матчах ла лиги Суарес забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.