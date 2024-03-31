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Сегодня, 21:54

Представитель Захаряна — о голевой передаче россиянина в матче с «Алавесом»: «Уверенность есть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на голевую передачу россиянина в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0).

— Насколько Захаряну было важно почувствовать уверенность после матча сборной?

— Игра в сборной и в клубе — это две независимые от себя истории. Человек играет и играет. Думаю, что нельзя привязывать одно к другому. Уверенность есть, она и приходит, — сказал Голубин «СЭ».

20-летний российский полузащитник отметился результативным действием во втором матче подряд. В прошлом матче Захарян забил гол в ворота «Кадиса», который стал для него дебютным в чемпионате Испании. Всего на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 32 играх за баскский клуб.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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«Реал Сосьедад» победил «Алавес», Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 3 : 2
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 0 : 1
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
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Джуд Беллингем

Реал

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Жирона

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П
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Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

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Хетафе

 15 1 3
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