«Реал» победил «Атлетик» благодаря дублю Родриго

«Реал» дома обыграл «Атлетик» в матче 30-го тура ла лиги — 2:0.

У хозяев дубль оформил Родриго. В первом мяче бразильцу ассистировал Браим Диас, во втором — Джуд Беллингем.

«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих.

Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.