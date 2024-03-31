«Реал» победил «Атлетик» благодаря дублю Родриго
«Реал» дома обыграл «Атлетик» в матче 30-го тура ла лиги — 2:0.
У хозяев дубль оформил Родриго. В первом мяче бразильцу ассистировал Браим Диас, во втором — Джуд Беллингем.
«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих.
Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
5
|Атлетико
|29
|17
|4
|8
|54-34
|55
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47-51
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 1
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|0 : 3
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|0 : 0
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|0 : 0
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|3 : 2
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|0 : 1
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|2 : 0
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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