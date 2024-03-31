«Реал Сосьедад» победил «Алавес», Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие

«Реал Сосьедад» на выезде победил «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Хон Пачеко с передачи россиянина Арсена Захаряна.

20-летний российский полузащитник отметился результативным действием во втором матче подряд. В прошлом матче Захарян забил гол в ворота «Кадиса», который стал для него дебютным в чемпионате Испании. Всего на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 32 играх за баскский клуб.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.