Появились доказательства того, что «Барселона» платит за поддержку Бартомеу и критику Месси в соцсетях

В СМИ появились доказательства того, что «Барселона» платит за поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу и критику форварда команды Лионеля Месси в соцсетях, сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.

По информации источника, «Барселона» действительно платила компании i3 Ventures за поддержку президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу в соцсетях. Ранее СМИ сообщали, что «Барса» заключила соглашение с компанией i3 Ventures, управляющей множеством аккаунтов в Twitter и Facebook с целью улучшить имидж президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу и нанести ущерб репутации его критиков и оппонентов. В публикациях от интернет-ботов, которыми управляет i3 Ventures, в том числе фигурировала критика в адрес Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардьолы, Хави и Карлеса Пуйоля.

«Барселона» потребовала от СМИ извинений и опровержений данной информации, однако издание El Larguero опубликовало 36-страничное досье с доказательствами того, что компания i3 Ventures отвечала за критику Месси, Пике и прочих перечисленных выше персон, имеющих отношение к каталонскому клубу. Как следует из документа, «Барселона» сотрудничала с компаний Nicestream, которой руководит директор i3 Ventures Карлос Ибаньес. В документе приводятся примеры аккаунтов, принадлежащих i3 Ventures, которые критиковали и высмеивали игроков «сине-гранатовых» в соцсетях.