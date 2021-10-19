Майкон: «В прошлом сезоне «Шахтер» показал себя достойно в обоих матчах с «Реалом»

Полузащитник «Шахтера» Майкон перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал о предыдущих встречах команд.

«Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря отличной командной игре. Помимо индивидуального самое главное — как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах. Второй матч с «Реалом» сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно», — приводит слова Майкона пресс-служба «Шахтера».

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» состоится сегодня, 19 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Мадридцы (3) идут на втором месте в группе D, донецкий клуб (1) расположился на четвертой строчке.