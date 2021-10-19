«Барселона» представила проект реконструкции домашнего стадиона

«Барселона» представила инфраструктурный проект «Espai Barca».

По данным Mundo Deportivo, каталонцы намерены провести реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» и модернизировать прилегающую к нему территорию.

На реализацию проекта потребуется 1,5 миллиарда евро. На реконструкцию арены планируют потратить 60 процентов от этой суммы.

Если проект будет утвержден, модернизация начнется в 2022 году, а завершится в 2027-м.