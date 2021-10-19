«Барселона» представила проект реконструкции домашнего стадиона
«Барселона» презентовала проект реконструкции «Камп Ноу»
11:07
«Барселона» представила инфраструктурный проект «Espai Barca».
По данным Mundo Deportivo, каталонцы намерены провести реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» и модернизировать прилегающую к нему территорию.
На реализацию проекта потребуется 1,5 миллиарда евро. На реконструкцию арены планируют потратить 60 процентов от этой суммы.
Если проект будет утвержден, модернизация начнется в 2022 году, а завершится в 2027-м.
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