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«Барселона» представила проект реконструкции домашнего стадиона

«Барселона» презентовала проект реконструкции «Камп Ноу»
11:07
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«Барселона» представила инфраструктурный проект «Espai Barca».

По данным Mundo Deportivo, каталонцы намерены провести реконструкцию домашнего стадиона «Камп Ноу» и модернизировать прилегающую к нему территорию.

На реализацию проекта потребуется 1,5 миллиарда евро. На реконструкцию арены планируют потратить 60 процентов от этой суммы.

Если проект будет утвержден, модернизация начнется в 2022 году, а завершится в 2027-м.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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