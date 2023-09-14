Полузащитник «Севильи» Сусо считает, что подписание Рамоса поможет команде

Полузащитник «Севильи» Сусо поделился мнением о переходе защитника Серхио Рамоса в команду.

«Мы все его прекрасно знаем. Я пересекался с ним в сборной, и он отличный парень. В Монтекастильо, когда я узнал об этом, я послал ему два или три сообщения, и он ответил, что хочет приехать. Это будет здорово для команды. Благодаря его опыту, когда оглядываешься назад и видишь Серхио Рамоса, все становится по-другому», — приводит Mundo Deportivo слова Сусо.

4 сентября «Севилья» объявила о возвращении Рамоса. 37-летний испанец перешел в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до конца июня 2024 года.

Последним клубом защитника был «ПСЖ», контракт с которым истек летом этого года.