Себальос: «Я не хочу новый контракт с «Реалом», если этого не заслуживаю»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

«У меня осталось три месяца по контракту — тогда я поговорю с нужными людьми, а также со своей семьей. Я хочу получать удовольствие, поэтому я не хочу новый контракт, если я этого не заслуживаю», — цитирует Movistar футболиста.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. Срок контракта 26-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Себальос провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.