Азар: «Мы не общаемся с Анчелотти, но я его уважаю»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Карло Анчелотти.

«Между Анчелотти и мной есть уважение, — цитирует RTBF Азара. — Но я не буду говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что это не так. Но всегда будет уважение. Я должен уважать такого парня, как Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, и за то, что он сделал в своей карьере».

Азар выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду во всех турнирах. В последний раз 32-летний бельгиец выходил на поле 3 января в игре третьего раунда Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.