Асенсио возобновит переговоры с «Реалом». В клубе высоко оценили готовность игрока выходить со скамейки запасных

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио готов возобновить переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает Marca. Они могут пройти во время чемпионата мира в Катаре.

Сообщается, что игрок будет отдавать предпочтение «Реалу» перед другими клубами. В руководстве «сливочных», в свою очередь, высоко оценили готовность хавбека выходить со скамейки запасных.

Действующий контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.