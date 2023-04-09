Вальверде ударил игрока «Вильярреала» после матча

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3), сообщает Marca.

По сведениям источника, 24-летний уругваец ждал Баэну возле автобуса гостей, после чего ударил его по лицу. Это нападение застало врасплох игроков «Вильярреала», которые праздновали победу.

«Реал» с 59 очками сохраняет второе место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» остается 12 очков. «Вильярреал» с 47 очками поднялся на пятую строчку.