Полузащитник «Реала» Себальос: «Мы провели очень цельную игру против «Альмерии»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Альмерией» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Сегодня мы провели очень цельную игру, в атаке мы были очень хороши. Я чувствую себя хорошо и хочу привнести энергию в команду, уровень доверия со стороны тренера и моих товарищей по команде велик. Жаль, что Модрич получил травму, есть еще одно место в полузащите, и, надеюсь, я смогу насладиться этими играми», — приводит слова Себальоса Marca.

«Реал» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, у лидирующей «Барселоны» 76 очков и игра в запасе. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».