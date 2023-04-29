«Реал» обыграл «Альмерию» благодаря хет-трику Бензема

«Реал» на своем поле победил «Альмерию» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 4:2.

Хет-трик оформил нападающий мадридцев Карим Бензема (5-я минута, 17-я, 42-я — пен.). Француз стал четвертым бомбардиром в истории ла лиги (236 голов). Также у «Реала» забил Родригу.

В составе гостей отличились Лазару и Лукас Робертоне.

«Реал» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, у лидирующей «Барселоны» 76 очков и игра в запасе. «Альмерия» — 15-я (33 очка).

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», «Альмерия» примет дома «Эльче».