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29 апреля, 21:22

«Реал» обыграл «Альмерию» благодаря хет-трику Бензема

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Карим Бензема.
Фото AFP

«Реал» на своем поле победил «Альмерию» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 4:2.

Хет-трик оформил нападающий мадридцев Карим Бензема (5-я минута, 17-я, 42-я — пен.). Француз стал четвертым бомбардиром в истории ла лиги (236 голов). Также у «Реала» забил Родригу.

В составе гостей отличились Лазару и Лукас Робертоне.

«Реал» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, у лидирующей «Барселоны» 76 очков и игра в запасе. «Альмерия» — 15-я (33 очка).

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», «Альмерия» примет дома «Эльче».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
29 апр, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Альмерия
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
Карим Бензема
ФК Альмерия
ФК Реал
1
2
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Бензема стал четвертым бомбардиром в истории ла лиги

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 31 13 7 11 42-31 46
8
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
9
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Севилья 31 11 8 12 38-45 41
12
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 31 10 5 16 27-50 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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38 тур
28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
30.04 22:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.05 20:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
1.05 22:00
Севилья – Жирона
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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