Родриго: «Я работаю над тем, чтобы стать игроком стартового состава, и думаю, что мое время пришло»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Альмерией» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Мы всегда хотим побеждать, но после поражения в последней игре мы хотели победить еще больше. Гол? Марко Асенсио, мы знаем, что он очень хорошо бьет, как и Вальверде, мы постоянно тренируемся, и я всегда стараюсь совершенствоваться, сегодня я забил очень хороший гол и надеюсь забить еще много подобных. Я работаю над тем, чтобы стать игроком стартового состава, и я думаю, что мое время пришло», — приводит слова Асенсио Marca.

«Реал» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, у лидирующей «Барселоны» 76 очков и игра в запасе. «Альмерия» — 15-я (33 очка).

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад», «Альмерия» примет дома «Эльче».