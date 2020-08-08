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Полузащитник Меркеланс продлил контракт с «Реал Сосьедадом»

19:47
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Полузащитник Мартин Меркеланс продлил контракт с «Реал Сосьедадом», сообщает Twitter испанского клуба.

Вингер поставил подпись под пятилетним контрактом, который теперь рассчитан до июня 2025 года.

Меркеланс является воспитанником «Сосьедада», дебютировав в первой команде в августе 2018-го. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник выступал на правах аренды в «Мирандесе», где провел 43 матча, забив 17 голов и сделав 14 передач.

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