Полузащитник Франко Васкес покидает «Севилью»
15:21
Полузащитник Франко Васкес покидает «Севилью» по завершении сезона, сообщает официальный сайт клуба.
У 32-летнего футболиста истек контракт с клубом. «Севилья» приняла решение не предлагать ему новое соглашение.
Васкес выступал за «Севилью» с 2016 года и провел за команду 198 официальных матчей, в которых забил 26 мячей.
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