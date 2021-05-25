Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Полузащитник Франко Васкес покидает «Севилью»

15:21
Теги:

Полузащитник Франко Васкес покидает «Севилью» по завершении сезона, сообщает официальный сайт клуба.

У 32-летнего футболиста истек контракт с клубом. «Севилья» приняла решение не предлагать ему новое соглашение.

Васкес выступал за «Севилью» с 2016 года и провел за команду 198 официальных матчей, в которых забил 26 мячей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?
Как напиваются представители разных знаков зодиака
Убийца 9-летней школьницы пришел в ярость во время оглашения приговора
Манижа рассказала об отношении иностранцев к ней на «Евровидении»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд