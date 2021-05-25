Полузащитник Франко Васкес покидает «Севилью» по завершении сезона, сообщает официальный сайт клуба.

У 32-летнего футболиста истек контракт с клубом. «Севилья» приняла решение не предлагать ему новое соглашение.

Васкес выступал за «Севилью» с 2016 года и провел за команду 198 официальных матчей, в которых забил 26 мячей.