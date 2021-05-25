Бензема уверен, что Зидан не покинет «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о будущем Зинедина Зидана в мадридском клубе.

«Зидан — тренер «Реала». Не вижу причин, по которым он может уйти. Он не уйдет, вот увидите. Не могу представить «Реал» без Зидана.



Тренер всегда был честным со мной. Мы близки, у нас искренние отношения. Когда дела идут хорошо, он говорит мне. Если что-то не так, то он тоже говорит мне об этом», — цитирует Бензема L'Equipe.

Ранее СМИ сообщили, что Зидан уже сказал игрокам «Реала» о решении уйти с должности главного тренера. Француз опроверг эту информацию. Владелец мадридцев Флорентино Перес не планирует увольнять специалиста, решение об уходе может принять только сам тренер.