Триппьер восхитился работой Симеоне в «Атлетико»
Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал, что думает о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, с которым он ранее выступал в мадридском клубе.
За «Атлетико» Триппьер выступал с 2019 по 2022 год.
«Симеоне — невероятный специалист. Его уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным», — цитирует Триппьера The Guardian.
В составе «матрасников» защитник провел 86 матчей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании в 2021 году.
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|
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|23
|19
|2
|2
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|59
|
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|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
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|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
8
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
9
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
10
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|2 : 3
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|1 : 0
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|1 : 0
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|2 : 3
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|2 : 3
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2
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