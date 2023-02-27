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Сегодня, 14:53

Триппьер восхитился работой Симеоне в «Атлетико»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал, что думает о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, с которым он ранее выступал в мадридском клубе.

За «Атлетико» Триппьер выступал с 2019 по 2022 год.

«Симеоне — невероятный специалист. Его уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным», — цитирует Триппьера The Guardian.

В составе «матрасников» защитник провел 86 матчей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании в 2021 году.

Диего Симеоне
Киран Триппьер
ФК Атлетико
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 Реал 23 16 4 3 47-18 52
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 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
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 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
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 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
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 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
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 1 : 0
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Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 2 : 3
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 3 : 0
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 1 : 0
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Атлетико

 7
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