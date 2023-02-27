Триппьер восхитился работой Симеоне в «Атлетико»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал, что думает о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, с которым он ранее выступал в мадридском клубе.

За «Атлетико» Триппьер выступал с 2019 по 2022 год.

«Симеоне — невероятный специалист. Его уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным», — цитирует Триппьера The Guardian.

В составе «матрасников» защитник провел 86 матчей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании в 2021 году.