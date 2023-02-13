Педри забил 10 голов из последних 15 ударов в створ в чемпионате Испании

Полузащитник «Барселоны» Педри забил 10 голов из последних 15 ударов в створ в чемпионате Испании, показывая эффективность в 66,67 процентов.

Показатель охватывает текущий и прошлый сезон ла лиги.

Помимо этого, голы Педри принесли каталонцам наибольшее количество очков среди всех игроков турнира. 6 голов игрока обеспечили команде 10 очков.

В сезоне-2022/23 на счету полузащитника 29 матчей и 7 голов за «Барсу» во всех турнирах.